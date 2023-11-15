140 فائزا بقرعة الحج في السويس- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أجرت مديرية أمن السويس قرعة الحج للعام الهجري الحالي، وذلك بالصالة المغطاة وأسفرت عن فوز 140 حاجا وحاجة من أبناء السويس بأقسام الأحياء الخمسة بالمحافظة.

وشهد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء حسام الدح مدير الأمن القرعة العلنية بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة، متمنيا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وتمني التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر و شعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

وفاز 140 حاجا أساسيين، وفاز ٧٠ آخرون كاحتياطيين للفائزين في القرعة، وتقدم للحج هذا العام عدد 532 من أبناء محافظة السويس.

وجرى تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين عمرا بالتذكية بحيث تكون بداية السن للذكور والإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عاما.

ونشرت صفحة الخليج 365 بث مباشر لإجراء القرعة وفرحة وسعادة الفائزين في الاحتفالية، وتكبير وتهليل الفائزين التي اختلطت بالدموع وزغاريد النساء فرحا بالفوز بقرعة الحج.