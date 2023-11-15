إيطاليا: تركيا لها "دور حاسم" في منع اتساع الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (ا ف ب)

قالت إيطاليا إن لتركيا دورًا حاسمًا في الجهود المبذولة لمنع اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى باقي المنطقة، فيما دعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى تهدئة سريعة للصراع.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ميلوني عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "رئيسة الوزراء دعت إلى تهدئة سريعة للصراع، الذي يجب ألا يمتد إلى بقية المنطقة، وشددت على دور تركيا الحاسم في هذا السياق".

بدورها، ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اتصال هاتفي إن أنقرة تتوقع من روما دعما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأفادت الرئاسة في بيان بأن أردوغان قال في الاتصال أيضًا إن تركيا ستبذل جهودًا لضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية.