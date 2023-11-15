شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار لافتات دعائية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، انتشار لافتات دعائية لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية 2023، تحت شعار "كلنا معاك" ونعم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بالجيزة عن حزب مستقبل وطن على نشر لافتات دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى عدد من الطرق الرئيسية وقرى دائرة منشأة القناطر.

وأكد النائب علاء ناجى، أن تأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2023 يأتى فى إطار استكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، إذ أن الرئيس السيسي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى القطاعات المختلفة ومجالات الصحة والزراعة والصناعة وشبكات الطرق وإطلاق مئات المشروعات القومية، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التى تنفذ مشروعات تطوير بمختلف قرى الجمهورية، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة لتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا.

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية الخميس الماضي، الموافق 9 نوفمبر، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهى مع بدء الصمت الانتخابى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.