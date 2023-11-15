شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية بـ"النواب": قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق راحة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - الحائز علي الاغلبية البرلمانية - ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مساهمة مؤسسات الدولة في خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وينتظره الشارع منذ فترة طويلة ولابد من خروجه للنور في أقرب وقت مما يحقق راحة بين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وقال "القصبي" إن كل من تقدم للتصالح سيتم التصالح معه، مشددا علي أهمية وضوح التطبيق باللائحة التنفيذية، وكذلك الحسم والخروج للمواطن بقانون من شأنه أن يُحقق راحة في الشارع المصري للمواطنين.

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.