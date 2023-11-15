أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الأربعاء 15-11-2023 تجمعًا لقوّة مُشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهم إصابات مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوّة مشاة في الجيش الإسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا وحقننا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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