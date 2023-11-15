"اليونيفيل" عن إطلاق المتهم بقتل الجندي شون روني: نتأكد من المعلومات من المحكمة العسكرية

أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية".

ولفت تيننتي، الى أننا "نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية، والحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف "اليونيفيل تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته".