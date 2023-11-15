المعهد الفني الانطوني احيا نشاطًا ثقافيًا في دير القلعة بيت مري

في اطار النشاطات الثقافية التي ينظمها المعهد الفني الانطوني في الدكوانة وفي اطار تسليط الضوء على الأماكن الاثرية في لبنان نظم قسم الفسيفساء (الموزاييك) زيارة ثقافية الى دير القلعة بيت مري حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الاب المدبر بشارة أيليا.
وجال الطلاب على اقسام الدير والمواقع الاثرية وتفقدو الفسيفساء الموجود في الكنيسة البيزنطية القديمة التي تحمل رموز مسيحية حيث شرحت رئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث والخبيرة المحلفة لدى المحاكم خولا الخوري،تفاصيل الموقع الاثرية واهميته.
واختتم النهار في لقاء اخوي في الدير.
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