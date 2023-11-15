بوحبيب التقى فرونتسكا: التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان تشكل خرقًا فاضحًا للقرار 1701

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنّه "طلب إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديرنا لموقفه في مقابلته الأخيرة مع شبكة الـ"CNN"، لا سيما تعبيره عن الصوت الأخلاقي والإنساني دفاعا عن الأطفال والمدنيين في غزة".
وأشار إلى أن "التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقًا فاضحًا للقرار 1701"، لافتًا إلى أن "التطرف الإسرائيلي يجلب الكوارث، والاعتدال يجلب السلام".
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