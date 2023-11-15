مقتحما المجمع فيما يحفر الفلسطينيون قبور شهدائهم .. الاحتلال يصب نيرانه على «الشفاء» .. ويحول أروقته إلى مراكز اعتقال

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي فاتحة النيران على أقسام المجمع محولا أروقته إلى مراكز اعتقال وتحقيق فيما كان الفلسطينيون يحفرون قبور شهدائهم في ساحة المجمع.

واقتحمت دبابات الاحتلال ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط اطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية.

وقام جنود الاحتلال بتفتيش المباني داخل التجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها. وفي تطور لاحق أفادت الأنباء أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى تتم بالتدرج، وأن جيش الاحتلال فجَر أبوابا داخلية بين الأقسام، وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لعملية إخلاء المجمع بالكامل. وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال وضع كاميرات تعرّف على الوجه وبوابات إلكترونية بساحة المستشفى، وأجبر نازحين على خلع ملابسهم واحتجازهم، بينما تم اجراء عمليات تحقيق ميدانية مع الأطباء والمرضى والنازحين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من النازحين وذوي الشهداء والجرحى المتواجدين داخل المستشفى الذي حولت أروقته إلى مراكز للتحقيق والتنكيل.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر أمس الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء، بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

وأبلغ الطاقم الطبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.