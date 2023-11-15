دخول أول شاحنة وقود قطاع غزة منذ بداية العدوان

القاهرة ـ ا.ف.ب: دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام قريبة من السلطات في القاهرة، هي الأولى منذ العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من شهر.

وأكد مصدر مصري أن الشحنة «مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود». وقال شهود عيان في محيط معبر رفح إن شاحنتي وقود إضافيتين كانتا أيضا في انتظار الدخول الى القطاع المحاصر.

من جهتها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها ليست في موقع يتيح لها تأكيد دخول شحنة الوقود هذه.

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