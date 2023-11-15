شكري : مصر تواصل جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع فـي السودان

القاهرة ـ د.ب.أ: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تواصل جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان.

ونوه شكري خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان، بـ «تدشين مصر، من خلال قمة القاهرة، لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار». وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وأمين عام منظمة إيجاد. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد ابو زيد، في بيان صحفي، إن كلمة شكري تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الإنهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لابد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية.