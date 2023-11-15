شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 36 شخصا وإصابة 19 في حادث سير بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقطت حافلة في واد في الهند عمقه عشرات الأمتار، مما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة، حسبما قال وزير العلم والتكنولوجيا جيتيندرا سينج في منشور على موقع "إكس" اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول لشبكة "ان دي تي في" التلفزيونية المحلية إن الحافلة انحرفت في البداية عن طريق سريع في منطقة كشمير الجبلية شمال الهند ثم سقطت في الوادي.

حادث الهند

لم يتضح بعد سبب وقوع الحادث. وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه على موقع "اكس" لأهالي الضحايا، وأعلن أنه يصلى من أجل الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إن عائلات الضحايا ستحصل على تعويض قيمته 200 ألف روبية لكل ضحية (2406 دولارات)، بينما سيحصل كل مصاب على 50 ألف روبية.