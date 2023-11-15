شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن توافق على بيع صواريخ اعتراضية لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لصواريخ ستاندرد ميسيل 6 (إس إم - 6) الاعتراضية المحمولة على متن السفن والمعدات ذات الصلة للمساعدة على تحسين القدرات الأمنية للحليف الآسيوي.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، البيع العسكري الأجنبي المحتمل من حكومة إلى حكومة، والذي تقدر تكلفته بـ650 مليون دولار أمريكي، حسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

طلب شراء 38 صاروخًا

وقدمت حكومة كوريا الجنوبية طلبًا لشراء ما يصل إلى 38 صاروخًا من طراز (إس إم - 6 بلوك آي)، وعبوات نظام الإطلاق العمودي، ومساعدات التدريب وغيرها من المعدات ذات الصلة، وفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وقالت الوكالة في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأضافت، أن "البيع المقترح سيحسن قدرة جمهورية كوريا (الجنوبية) على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية مع زيادة تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".