جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغادر مستشفى الشفاء في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - غادر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب الآن من مجمع مستشفى الشفاء، لكن حصاره مستمر من كافة الجهات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجّر قبة قسم الجراحة في المستشفى الشفاء، بعدما لم يعثر على أي شيء داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال تتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعًا بشرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مبنى الطوارئ بمستشفى الشفاء في غزة:

وفي وقت سابق، أعلنت "وزارة الصحة في غزة"، أن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مبنى قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، كما دخلت الدبابات حرم المجمع الطبي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي بغزة، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء جريمة حرب.

وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بداخل ساحات المستشفى.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

أول تعليق أمريكي بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة:

أعرب "البيت الأبيض"، عن عدم تأييده لقصف المستشفيات في غزة جوًا، مُطالبًا بضرورة حمايتها والمرضى بها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تعليقًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشفاء في غزة، حيث أطلقت النار داخل الممرات وسط هلع ورعب المرضى والنازحين.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال البيت الأبيض إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوًا، كما لا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

ودعا إلى ضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وذلك بعد الاقتحام الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار كثيف وتواجد الدبابات بداخل ساحة مستشفى الشفاء الطبي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.