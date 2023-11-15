التصديق على 441 قرار تصالح على مخالفات البناء لمواطني طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

صدّق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 7 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10"، لأهالي مدينة طور سيناء، وذلك خلال عرض مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ، أنه جرى التصديق على هذه القرارات بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأوضح أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لأهالي مدينة طور سيناء حتى اليوم بلغ 441 حالة تصالح.

ووجه بسرعة فحص الملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بكافة مدن المحافظة، استعدادًا للتصديق عليها.