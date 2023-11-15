محافظ المنيا يترأس لجنة البت في تقنين الأراضي أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:
ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفية لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.
ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.