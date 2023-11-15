البيت الأبيض: نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة، وتتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك.

وتابع البيت الأبيض، في بيان له الثلاثاء: "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات، لا علاقة لها بموعد العملية في الشفاء".

وأضاف البيت الأبيض: "لدى إسرائيل الحق في مطالبة مقاتلي حماس الموجودين في المستشفيات بالاستسلام".

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء، واعتقلت اثنين من المهندسين العاملين بالمجمع.

وأوضح أبو سليمة في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر"، أن المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم، مؤكدا أنهم على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن دون فائدة.

وأشار مدير المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، إلى أن هناك قصف شديد جدا في الوقت الحالي بالقرب من مستشفى الشفاء.