محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض السلع بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة.

وخلال الجوله صرح محافظ القليوبية، بأن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وخلال الجوله اطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور ، مؤكدا على توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة داخل كل هايبر وماركت للتسهيل علي المواطن.

كما وجه وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة مناسبة الأسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق.