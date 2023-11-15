الاحتلال ينسحب من مستشفى الشفاء وينشر دباباته في محيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سليمة، إن قوات الاحتلال خرجت حاليا من داخل المجمع.

وتابع الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، في تصريحات للجزيرة، إن الاحتلال انسحب من المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل.

ووفقا لصحفيين فلسطينيين يتواجدون بمحيط المجمع، فإنّ الاحتلال انسحب من المبنى التخصصي، ولم ينسحب من المستشفى ويتواجد أمام بواباته، واصوات اطلاق النار امام البوابة الأمامية مستمرة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت اثنين من المهندسين العاملين بالمجمع.

وأوضح أبو سليمة في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر" أن المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم، مؤكدا أنهم على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن دون فائدة.

وأشار مدير المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة إلى أن هناك قصف شديد جدا في الوقت الحالي بالقرب من مستشفى الشفاء.