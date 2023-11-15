شهران لإتمام المبنى الجديد.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير حلقة السمك قبل افتتاحه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية ‐ محمد عامر:

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي في إطار بدء العد التنازلي لافتتاحه، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وقال الشريف إنه من المقرر خلال شهرين إنهاء المبنى الجديد لكي يتم نقل جميع التجار إلى هذا المبنى، ثم الانتقال إلى تطوير المبنى التراثي الذي سيظل على شكله القديم والمدرج في مجلد التراث والذي سيتم تخصيصه لإنشاء المطاعم.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير حلقة السمك سيكون نقلة نوعية للمنطقة بالكامل، لافتا إلى اهتمام الدولة بعمل العديد من المشروعات في الإسكندرية مثل مشروع تطوير ميدان محطة مصر وافتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير شارع النبي دانيال ومشروع تطوير حلقة السمك.

ووجه المحافظ الشكر للمهندسين القائمين على المشروع من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية على مجهوداتهم الكبيرة لكي تظهر حلقة السمك بهذا الشكل الذي يليق بالمدينة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الحفاظ على الشكل التراثي للحلقة القديمة التي جرى إنشاؤها عام 1834 في عهد محمد علي باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة.