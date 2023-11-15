رويترز: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر أُطلقت من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن السفن البحرية التابعة للبنتاجون أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر أطلقت من اليمن.

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال أمس الثلاثاء: أطلقنا صواريخ باليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي منها أهداف حساسة بمنطقة أم الرشراش "إيلات".

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين، خلال كلمة له، "أصدرنا التعليمات بالتعامل المسلح مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان"

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين، "عملياتنا لن تتوقف ضد العدو "الإسرائيلي" حتى يتوقف عدوانه على إخوانِنا في غزةَ الباسلة".