ماكرون: ندين هجمات حماس ونعترف بحق إسرائيل في مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن أولوية فرنسا هي تحرير كل الأسرى من غزة وخصوصا الفرنسيين، موجها الشكر إلى دولة قطر على جهودها فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وأوضح ماكرون أنه يجب على الجميع العمل بشكل مشترك على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة، معربا عن إدانته لـ "الهجمة الإرهابية لحماس ضد إسرائيل ونعترف بحق إسرائيل في مكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه اقترح مبادرة سلم وأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن باريس ضد تمويل حماس.

ولفت إلى ان الموقف الفرنسي يتطور حسب الوضع على الأرض في غزة ويتسق مع القانون الدولي الإنساني، مضيفا أن باريس تكافح كل أشكال معاداة السامية في البلاد وتتخذ التدابير القانونية اللازمة لإدانة مرتكبي هذه المخالفات.