شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر تلتقى أمانة العمل الجماهيرى بحزب الشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، مع أمانة العمل الجماهيرى المركزية لحزب الشعب الجمهورى، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.

وحضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري-عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية.

تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسى، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تضع هذا اللقاء كبداية لسلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة العامة والمحافظات، لحين فترة الصمت الانتخابي.