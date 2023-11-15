شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب ينظم مؤتمرات تأييد للمرشح عبد الفتاح السيسى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: إن جميع أحزاب التحالف استطاعت خلال الفترة الراهنة تنظيم مؤتمرات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وأعلن مطر، خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب، أن تحالف الأحزاب سوف ينظم مؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بجميع المحافظات سواء في وجه قبلي أو بحري.

وأوضح مطر، أن تحالف الأحزاب المصرية نظم مؤتمرات جماهيرية في سوهاج والمنيا والجيزة والإسكندرية، مشيرا إلى أن التحالف سوف ينظم ما يقرب من 50 مؤتمرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلي أن حزب إرادة جيل سوف ينظم مؤتمرا السبت المقبل بحضور ممثلي تحالف الأحزاب المصرية وشخصيات عامة.