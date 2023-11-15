شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى تنظم مؤتمرا بكفر الدوار لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة لعمال النقل البرى اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة.

شارك فى المؤتمر أشرف الدوكار أمين النقابة العامة لعمال النقل البرى والنائب البرلمانى محمود عادل شعلان ومحمد جمال داود وعادل عيسى القيادين بالنقابة العامة للنقل البرى، إضافة إلى عدد من الرموز الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة.

وأكد المشاركون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص الأقدر على قيادة البلاد بأمان خلال الفترة المقبلة نظرا لخبرته السياسية والعسكرية ودوره فى مواجهة الإرهاب بكل جسارة.

وأضافوا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية يعكس مدى إخلاصه لوطنه ولعروبته، خاصة بعد رفضه الكامل لتهجير الفلسطينين إلى سيناء الذى سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية للأبد.