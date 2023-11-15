شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وحضر المؤتمر أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وقياداته بمحافظة الجيزة، وعلى رأسهم النائبة هند رشاد، والنائب محمود هشام توشكى وغيره من قيادات الحزب بالجيزة.

وحضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.