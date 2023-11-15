شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: منفتحون على كل الآراء ونقبل النقد ونتعامل معه بصدر رحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن كيف تتعامل الحملة مع السوشيال ميديا وانتقادات الشباب قائلا :" نتعامل مع هذه الانتقادات بالصدر الواسع والاستيعاب وتوفير أكبر قدر من المعلومات، ونحن منفتحون على كل الآراء، نقبل النقد ونتعامل معه بصدر رحب والحقيقة أن الشباب في مصر جزء منه لم يعاصر 2011 و2012 و2013".



حوار الخليج 365



جانب من الحوار

وتابع المستشار محمود فوزى في حوار لـ"الخليج 365" :"ودول محتاج تقرب منهم وتتكلم معاهم، لكن الناس اللي شهدت هذه السنوات كونت خبرتها الذاتية وتستطيع الحكم على الأحداث وهل هذا أفضل وضع نكون موجودين فيه أم لا، والحقيقة يجب أن نكون منصفين أين كنا وكيف أصبحنا، الأمن لم يكن موجودًا والمؤسسات ليست في أفضل حالاتها والانفلات سيد الموقف؛ واليوم بنينا هذه المؤسسات ووضعنا الدستور وقضينا على الإرهاب وانخرطنا في تنمية حقيقية، بنية أساسية عريضة وواسعة في ظل أزمات دولية كبيرة مثل جائحة كورونا وإنفاق ضخم جدًا على مكافحة الإرهاب وأزمة روسية أوكرانية بتؤثر على العالم وسلاسل الإمداد وأسعار القمح وأسعار البترولن ومؤخرًا أحداث غزة. وأى منصف تتحدث معه وتسمع منه ما هو الحل؟ الحل الوعي، الاحتكاك، الاتصال أكثر بالناس "لكن في النهاية فيه حد بيمثل إن هو نايمن الي بيمثل ان هو نايم انت متقدرش تصحيه!، يعنى اللى أنا بقوله إن أنا بتكلم مع كل شخص عايز يسمعنى علشان يفهمنى مش علشان يرد عليا".



المستشار محمود فوزى يجيب على أسئلة الخليج 365



المستشار محمود فوزى يستقبل علا الشافعى رئيس التحرير ووفد الخليج 365

وأشار المستشار محمود فوزى الى أن الحملة منفتحة جدا على الشباب، متابعا :"ويجب أن تكافح ذلك بنشر المعلومة، فكلما كان نشرك للمعلومات أكبر وأفضل كلما قللت الانتقادات".