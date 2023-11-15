شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: تعلمت من الحوار الوطنى سماع الآخر من أجل الفهم لا الرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن أصحاب تجربة في الحوار الوطني، خرجوا منه بدروس مستفادة، أهمها سماع الآخر، ومحاولة الوصول لمساحات توافق، وسعة الصدر والأفق.



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وأضاف في حواره مع الخليج 365: "الحوار الوطنى بالنسبة لى كان تجربة ثرية وغنية وما نفذ به في مصر فهو غير مسبوق .. فهو حوار وطنى لكل المصريين سمعنا فيه لكل المصريين وبطبيعة وظيفتى كنت مدربًا على الاستماع.. وتجربة الحوار الوطنى شاهدت وعرفت من خلالها تشريح دقيق للمجتمع المصرى وكيف يفكر المجتمع المصرى .



حوار الخليج 365

والحوار الوطنى كان ينقسم لمحاور اقتصادية واجتماعية وسياسية وهذا يعنى التعامل مع جميع القضايا .. بالإضافة إلى التنوع الحقيقى لما تضمنته اللجان والحوار الوطنى وأكثر شيء يمكن أن نتعلمه من الحوار الوطنى هو مقولة " أنا أسمعك علشان أفهمك وليس للرد عليك.. لأن الفهم سيؤدى بنا للالتقاء في نقطة توافق" وهو ما عُبر عنه أكثر من مرة بشعارين هما بناء المساحات المشتركة، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. فتجربة الحوا الوطنى في مصر تجربة رائدة، وأرى أنه نموذجًا لابد وأن يحتذى به.



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