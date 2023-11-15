مسؤول بالبنتاغون: المدمرة "توماس هاندر" دافعت عن نفسها بنجاح ضد مسيرة خلال عبورها البحر الأحمر

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تصريح لقناة "الجزيرة"، بأنّ "المدمرة "توماس هاندر" دافعت عن نفسها بنجاح ضد مسيّرة خلال عبورها البحر الأحمر".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن "البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر".
ويأتي هذا الإعلام في وقت أعلنت فيه حركة "أنصار الله" اليمنية عن استمرارها في تنفيذ عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد الأهداف الإسرائيلية.
وأمس الثلاثاء، كشف زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي أنّ الحركة سوف تواصل الرصد والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر من أجل استهدافها.
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