"أ.ف.ب": الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء وانتشر حول المجمع

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ "الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء وانتشر حول المجمع".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ "قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء وتتخذ الكوادر والنازحين دروعا بشرية"، متسائلة: "كيف يعقل وجود مركز للسيطرة والتحكم بمجمع الشفاء وهو مرصود بطائرات الاستطلاع على مدار الساعة؟".
وأكّد أنّه "لم تقع مواجهات خلال اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء وهو ما يُكذّب الرواية الأميركية والإسرائيلية".
وأعلنت عن "أضرار مادية في قسم الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي نتيجة قصف إسرائيلي"، كما أفادت عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قسم عناية الشرايين التاجية بمجمع الشفاء ويصيب غرف المرضى".
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