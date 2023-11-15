"رويترز": البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيَّرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن "البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر".

ويأتي هذا الإعلام في وقت أعلنت فيه حركة "أنصار الله" اليمنية عن استمرارها في تنفيذ عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد الأهداف الإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، كشف زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي أنّ الحركة سوف تواصل الرصد والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر من أجل استهدافها.