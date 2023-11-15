ماكرون دان "بأكبر قدر من الحزم" قصف المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على الحرب الإسرائيلية في غزّة، على "أنّنا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني".

ولفت، في تصريح له خلال زيارة رسمية إلى سويسرا، إلى أنّه " نبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة".