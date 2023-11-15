شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على الحرب الإسرائيلية في غزّة، على "أنّنا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني".
ولفت، في تصريح له خلال زيارة رسمية إلى سويسرا، إلى أنّه " نبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون دان "بأكبر قدر من الحزم" قصف المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.