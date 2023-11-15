بيرم: لا موقف رسمي بعد بشأن التمديد لقائد الجيش والأمر يحتاج إلى حوار

ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ "ما نتمناه وما نريده هو الوحدة الوطنية. هناك خلافات سياسية في لبنان لكن عندما يتعرض البلد لإشكاليّة كبرى نصبح في وضع آخر".

ولفت، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، إلى أنّ "لا راحة لنا في ظل وجود الكيان الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "الأزمة في غزة أتت والمنظومة الحاكمة في الغرب سقطت، وأسجّل للرأي العام الغربي أنّ القرار السياسي لا يعبّر عن الحالة الشعبية".

وشدد بيرم، على أنّ الجيش الإسرائيلي "عم يتشرشح" عند الحدود مع لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذا الجيش أثبت أنه مجرّد عصابة، لافتًا إلى أنّ "المقاومة في لبنان حكيمة وتنظر إلى الأمور بدقة".

وأكّد ردًا على سؤال حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أنّه "لم يصدر عنّا موقفًا رسميًا بعد والأمر يحتاج إلى حوار".