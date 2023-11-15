ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ "ما نتمناه وما نريده هو الوحدة الوطنية. هناك خلافات سياسية في لبنان لكن عندما يتعرض البلد لإشكاليّة كبرى نصبح في وضع آخر".
ولفت، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، إلى أنّ "لا راحة لنا في ظل وجود الكيان الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "الأزمة في غزة أتت والمنظومة الحاكمة في الغرب سقطت، وأسجّل للرأي العام الغربي أنّ القرار السياسي لا يعبّر عن الحالة الشعبية".
وشدد بيرم، على أنّ الجيش الإسرائيلي "عم يتشرشح" عند الحدود مع لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذا الجيش أثبت أنه مجرّد عصابة، لافتًا إلى أنّ "المقاومة في لبنان حكيمة وتنظر إلى الأمور بدقة".
وأكّد ردًا على سؤال حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أنّه "لم يصدر عنّا موقفًا رسميًا بعد والأمر يحتاج إلى حوار".
كانت هذه تفاصيل خبر بيرم: لا موقف رسمي بعد بشأن التمديد لقائد الجيش والأمر يحتاج إلى حوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.