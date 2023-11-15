علامة وعبدالله بحثا مع سفيري تركيا وكندا في طلب المساعدة في أدوية السرطان

عقد رئيسا لجنة العلاقات الخارجية النيابية فادي علامة ولجنة الصحة النيابية بلال عبدالله لقاءين مع سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم وسفير تركيا علي باريش أولوسوي، وتم البحث في طلب المساعدة في أدوية السرطان والأمراض المستعصية.

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