أرسلان: رفع الدعم عن أدوية السرطان يبلغ مستوى جريمة القتل الجماعي

ذكر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في تصريح، أنّ "رفع الدعم عن أدوية السرطان وتأخر استيراد أدوية أخرى من قبل الدولة يصل سعرها في السوق إلى ما يقارب 7 آلاف دولار قد يبلغ مستوى جريمة القتل الجماعي لكثيرٍ من المرضى. لا يقل هذا الامر خطورة عمّا نعيشه اليوم وعلى الحكومة والمعنيين التوصّل إلى حلول جذريّة وسريعة. سنتابع هذه القضيّة ولن نسكت عنها، وندعو جميع القوى السياسيّة، على اختلاف انتماءاتها، للضغط في هذا المجال".

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