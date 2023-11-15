قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة الحمراء ولم تعد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة سناء محمد هشام عزو (مواليد عام 2005، سورية)، التي غادرت بتاريخ 01/10/2023 منزلها الكائن في محلة الحمراء إلى محلة طريق الجديدة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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