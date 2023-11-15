انت الان تتابع خبر غير رفح.. دعوة اممية لفتح معبر جديد للوصول إلى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غريفيث للصحفيين في جنيف: "فضلا يا إسرائيل، امنحونا ذلك المعبر كنقطة عبور خاصة بنا.. معبر كرم أبو سالم كان يستخدم لنقل أكثر من 60 بالمئة من حمولات الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل هذا الصراع".

وتأتي المساعدات، التي تدخل غزة حاليا، من معبر رفح على الحدود المصرية، وتمر بإجراءات معقدة، كما لا يُسمح سوى بدخول كمية قليلة لا تكفي حاجيات القطاع المنكوب جراء الحرب.

