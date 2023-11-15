انت الان تتابع خبر الأردن: إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر إن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية".

وأضاف أن "الجيش الأردني بدأ تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، مؤكداً مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".



كذلك أشار إلى أن "المستشفى سيستمر بأداء واجبه الإنساني".

يذكر أن الجيش الأردني أعلن الأحد الماضي، إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة للمرة الثانية بواسطة مظلات.

وأكد أن المستشفى مستمر في عمله "رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

