انت الان تتابع خبر منافسة إيطالية – انجليزية على صفقة برازيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان يراقب جابرييل موسكاردو لاعب خط وسط كورينثيانز، لكنه يواجه منافسة من تشيلسي وليفربول.

وبلغ موسكاردو 18 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الآن لاعب أساسي في تشكيلة كورينثيانز هذا الموسم.



وخاض موسكاردو، أول مباراة دولية له مع منتخب البرازيل تحت 23 عامًا، عندما كان عمره 17 عامًا فقط.

وكشفت الشبكة الإيطالية أن كورينثيانز يطلب 25 مليون يورو للسماح برحيل جابرييل موسكاردو في الموسم الحالي.

وكان موسكاردو من الأسماء التي ظل ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يتابعها لفترة طويلة، كما سبق أن رشح اللاعب للانتقال إلى البارسا، لكن الأزمة الاقتصادية للبلوجرانا وراء عدم إبرام الصفقة.

