تابع فاعليات منتدى مسك العالمي عبر الرابط الرسمي من هنا

ياسر رشاد - القاهرة - تحت شعار" فكّر وأثّر"

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 07:56 م 11/15/2023 7:56:03 PM

منتدى مسك العالمي بالمملكة العربية السعودية، احتل مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023م، بالتزامن مع انطلاقه في الصباح في نسخته السابعة حاملًا شعار" فكّر وأثّر".

وبمطل البجيري في المنطقة التاريخية في الدرعية تم استضافت الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين في اليوم الول ويستمر في استقبال زواره على مدار ثلاثة أيام، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

منتدى مسك العالمي..طريقة متابعة الجلسات

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ أولى جلسات المنتدى بعنوان: "الآن يبدأ مستقبل الشباب" حيث سلّط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل، ويمكنك متابعة البث المباشر لجلسات المنتدى من خلال المنصة الافتراضية عبر الرابط https://miskglobalforum.com/ar .

منتدى مسك العالمي النسخة السابعة 1445

ونستعرض في النقاط التالية أبرز المعلومات عن منتدى مسك العالمي