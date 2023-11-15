المُقاومة الإسلامية في لبنان تقصف موقع جل الدير الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المُقاومة الإسلامية في لبنان"، قصف موقع جل الدير الإسرائيلي بالأسلحة المُناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "حزب الله" اللبناني، إن المُقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة "برانيت" بالصواريخ المُوجهة، حيث حققت فيه إصابات مُؤكدة.

كما استهدفت المقاومة بالصواريخ موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي، بالإضافة الى استهداف موقع "حدب ‏يارون" بالصواريخ الموجهة وتم تحقيق إصابات مباشرة به.

كما تم أيضًا استهداف آلية إسرائيلية في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقصفت المُقاومة تجمعًا لقوة مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي وجنوبي بركة ريشة بالصواريخ الموجهة.

فيما دوت صفارات الإنذار في "هغوشريم" و"سنير" وكيبوتس "دان" و"شائر يشوف" و"دفنه" والغجر على الحدود اللبنانية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على حزب الله اللبناني:

شنت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات على أهداف لحزب الله، ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

كما أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، إصابة 5 جنود جراء قصف من لبنان على موقع عسكري، وسقوط طائرة مُسيّرة مُعادية.

ومُنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال، أن 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان، أسقطنا واحدة، و2 سقطتا في الجهة الشمالية.

قصف عنيف ومُتبادل على الحدود بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي:

استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.