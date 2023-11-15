التحقيق مع 3 عاطلين بتهمة حيازة 1500 قرص مخدر بكرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 3 عاطلين، لحيازتهم كمية من الأقراص المخدرة في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبط بحوزتهم 90 علبة "تامول" تحتوي على 1000 قرص مخدر، و500 قرص ترامادول، و420 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة، استعدادًا لترويجها على عملائهم، مقابل مبالغ مالية.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات من الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وتمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط 3 عاطلين، لحيازتهم على كمية من الأقراص المخدرة، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.