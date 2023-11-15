الخارجية القطرية تدين اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية القطرية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى بينهم أطفال.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، " ندين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى بينهم أطفال"

وتابعت الخارجية القطرية: "اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي يعتبر جريمة حرب، وتعديًا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية".

ولفتت الخارجية القطرية إلى أن "صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع"