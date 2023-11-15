البنتاجون: المدمرة هادنر تصدت لمسيرة انطلقت من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن المدمرة هادنر تصدت لمسيرة انطلقت من اليمن وكانت تحلق باتجاهها.

وتابع المسؤول بالبنتاجون في تصريحات للجزيرة: "المدمرة هادنر دمرت المسيرة ولم يسفر الحادث عن إصابات بين قواتنا".

وأشار مسؤول بالبنتاجون: "المسيرة انطلقت من اليمن واقتربت كثيرا من المدمرة هادنر بالقرب من باب المندب".

ونقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن السفن البحرية التابعة للبنتاجون أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر أطلقت من اليمن.

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال أمس الثلاثاء: أطلقنا صواريخ باليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي منها أهداف حساسة بمنطقة أم الرشراش "إيلات".

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين، خلال كلمة له، "أصدرنا التعليمات بالتعامل المسلح مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان"

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين، "عملياتنا لن تتوقف ضد العدو "الإسرائيلي" حتى يتوقف عدوانه على إخوانِنا في غزةَ الباسلة".