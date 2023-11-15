شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة صبورة السيد: المرأة عامل رئيسى فى المشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إننا متواجدون اليوم للمشاركة الفعالة خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالجيزة ، مؤكدة أن المرأة المصرية تعد العامل الأساسي في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأنها عامل رئيسي في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم مرشحنا عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الإدارة الحكيمة من الرئيس السيسي في ذلك الوقت تعد مكسب كبير لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية.

وحضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والإعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.