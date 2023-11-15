شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى لليوم السابع: لا نعلق على تصرفات المنافسين..ونحترم الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، عن سؤال الخليج 365 حول هل لدى الحملة خطة لمؤتمرات أو تحركات مباشرة من مرشحها للتفاعل مع الشارع تحت عنوان السباق الانتخابى؟



المستشار محمود فوزى يستقبل وفد الخليج 365 بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى



المستشار محمود فوزي خلال الحوار

وأضاف خلال حواره مع الخليج 365: "الحملة بتتحرك بشكل كبير وبنستقبل ناس يوميًا، وسنبدأ التحرك في بعض المحافظات، ولدينا توجيه من مرشحنا بتقليل الإنفاق الانتخابي إلى الحدود الدنيا، واحنا بنطلب من أي شخص محب لينا ومحب للرئيس وداعم لترشحه إنه يوجه هذا التبرع وهذا الإنفاق لصالح إخواننا فى فلسطين وفي غزة"، وهذا سيؤدى إلى استمرار الحملة في فعالياتها مع التزامها بالتوةجيه الرئاسي لكننا مشاركون في كثير من الفعاليات التي يقيمها عدد من الأحزاب والكيانات والمؤسسات الداعمة لترشح الرئيس السيسى، وفى كل الأحوال نتحرك من خلال المقابلات ومن خلال السوشيال ميديا واللقاءات الجماهيرية والندوات التوعوية.

وتابع: "من المؤكد أن مرشحنا سيقوم ببعض التحركات الانتخابية، لكن دعونا نعترف بأن أحداث غزة أثرت كثيرًا على هذه التحركات لأن الرئيس مشغول جدًا سواء من خلال المؤتمرات التي حضرها داخل وخارج مصر أو من خلال لقاءات المسئولين والأشخاص الدوليين او من خلال الاتصالات المتبادلة مع قادة العالم وهو ما يتناسب مع وضعه كرئيس لمصر".



المستشار محمود فوزى يجيب على أسئلة الخليج 365

وتابع المستشار فوزي: هل مسئولية الرئيس تؤثر على تحركاته الانتخابية؟..نعم، لأن هذا واجبه؛ أما فيما يتعلق بالمرشحين الآخرين وأن لديهم وقت أكبر للدعاية، طبعاً، لكن المنافسة عادلة عند الكل "مفيش مشكلة ولا يضير أحد إنه يبقي فاضي أو مش فاضي"؛ وندير علاقاتنا مع المرشحين بالانفتاح واتباع الإجراءات القانونية المقررة وباحترام الأخلاق القويمة، نحن لا نتعرض لمسلك شخصى ولا نعلق على تصرفاتا أحد، نحن نلتزم بأحكام القانون، ووُجهنا من مرشحنا مرارً وتكرارًا باحترام الأخلاق.. والمنافسة شريفة.

أما فيما يتعلق بأسئلة الشارع، يبتسم المستشار فوزى ثم يجيب: "لو عايزين توسعوا حياة كريمة وتوسعوا القضاء على العشوائيات ومبادرات الصحة فخلاص انتخبوا الريّس"..لماذا ننتخب الرئيس، حتى نكمل ما بدأناه، والرئيس خلال التسع سنوات الماضية قام بجهود كبيرة جدًا، وهذه الجهود تشهد على نفسها، ونحتاج إلى استكمال هذه المسيرة، والجزء الصعب من التجربة التنموية المصرية مَرّ، والقادم هو وقت الحصاد، والقادم هو الأسهل والأبسط.



المستشار محمود فوزى يستقبل وفد الخليج 365 بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى



المستشار محمود فوزي خلال الحوار