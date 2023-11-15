شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: المواطن شعر بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن دور الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "أحد أدوار الأحزاب الأساسية فى الانتخابات الرئاسية، لأن هذه الانتخابات هى الأعلى وتشمل كل مصر، وبالنسبة لأى حزب عليه أن يعمل بها".

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذه الانتخابات هى أحد المواقف التى تجتهد فيها الاحزاب كى تستطيع تؤدى فيها بشكل جيد والوصول أكثر للمواطنين وتدعيمها لمرشح معين، وتوضح لما أيدت هذا المرشح.

وأكد عصام خليل أن الانتخابات الرئاسية فرصة جيدة للأحزاب السياسية ودور أساسى لمعظم الأحزاب، لافتا إلى أنه من خلال تواصلنا مع المواطنين قمنا بطرق الأبواب للالتحام المباشر معهم، وأصبح لديهم رغبة أكثر فى المشاركة وشعروا بأهمية هذه المشاركة بعد أحداث غزة للمحافظة على أمن وأمان الوطن.