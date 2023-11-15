شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: الرئيس السيسى قدم الكثير من الدعم للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت هند رشاد عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، بالحضور من المواطنين، ودعت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، موضحة أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التي تواجه البلاد.

وأضافت في كلمتها بمؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ، أن هذا الحشد يعكس مدى التأييد الشعبي القوي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة، خاصة وأنه قدم كثير من الدعم للمرأة المصرية في شتى المجالات ودعمها بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

حضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.