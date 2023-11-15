شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: أحمل تجربة إيجابية جدا في تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الشباب المصرى لم يكن ممكنا في عصر مثل عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا :"مناصب الوزارات انخفض سنها وكذلك نواب الوزراء والمحافظين ونوابهم وأعضاء مجلس النواب هناك تمثيل لهم شبابى".

وأوضح المستشار محمود فوزى في حوار لـ"الخليج 365" أن الدولة تحرص على أن يكون هناك تمكين للشباب ولكن التمكين المبنى على التأهيل، موضحا:"عندما يتم تأهيل الشباب من خلال برامج التدريب المختلفة والمعتمدة على القيادة واكتساب التجارب الدولية أنا اللى بكسب، هناك حقيقة سكانية يجب أن نعترف بها هي أن الأغلبية من سكان مصر هم من الشباب وبالتالي محكومين برؤية الشباب واتجاهاتهم".

وأردف المستشار محمود فوزى :" أنا شخصيا أحمل تجربة إيجابية جدا في تمكين الشباب، الشباب يشهد عصر ذهبى وأتصور أن القادم للشباب سيتجه لفكرة توسيع التمكين وزيادته وليس نقصانه".