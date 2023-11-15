شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مستقبل وطن بالجيزة: دعمنا للسيسى كمرشح رئاسى لاستكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة وعضو مجلس الشيوخ، إن حضور اليوم ليؤكد دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الإنجازات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، داعيا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.